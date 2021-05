Milan Primavera, vigilia del match con la Samp: la situazione in classifica

Milan Primavera, classifica e calendario del prossimo turno per i rossoneri allenati da mister Federico Giunti

Il Milan Primavera guarda avanti dopo la sconfitta nel derby di mercoledì. I rossoneri restano in corsa per i play-off, che ora distano 4 punti, e sono alla vigilia del match contro la Sampdoria, avversario tosto che arriva al Vismara dopo due pareggi consecutivi. La squadra di Giunti però in casa non perde dal 10 aprile contro la Juventus. Da allora ben 3 vittorie consecutive.

CLASSIFICA

1. Inter 49

2. Juventus 47

3. Sampdoria 46

4. Roma 45

5. Empoli 43

6. Spal 42

7. Atalanta 39

8. Milan 38

9. Sassuolo 37

10. Genoa 33

11. Cagliari 31

12. Fiorentina 27

13. Bologna 25

14. Torino 20

15. Lazio 19

16. Ascoli 5

PROSSIMO TURNO: