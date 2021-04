Il Milan Primavera sfida il Torino nella 19° giornata del campionato Primavera 1. Qui la cronaca testuale del match

Milan Primavera all’esame Torino nella 19° giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di mister Giunti vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Juventus di settimana scorsa e trovare una vittoria fondamentale per rilanciare le ambizioni play-off.

Milan Primavera Torino 2-0 LIVE

25′ ALTRA OCCASIONE ROSSONERA! – Imbucata di Brambilla che trova l’inserimento di Kerkez. La conclusione a botta sicura del terzino è murata dalla difesa.

21′ RADDOPPIO DEL MILAN! – Questa volta il gol è un regalo del portiere Sava, che tiene palla nella propria area piccola e si fa pressare da Roback, che gli toglie palla e la deposita in rete.

19′ – Non si ferma la pressione rossonera. Torino in affanno, la squadra di Giunti sta dominando.

13′ GOL DEL MILAN! – Rete spettacolare di El Hilali. Verticalizzazione non perfetta di Frigerio, ma il classe ’03 controlla in maniera perfetta, riuscendo a girarsi in area e insaccando il pallone all’angolino basso.

11′ – Grande avvio del Milan, che tiene in mano il pallino del gioco e schiaccia il Torino nella propria area. Al momento, si gioca in una sola metà campo.

5′ OCCASIONE MILAN – Bell’azione manovrata dei rossoneri che portano il capitano Brambilla a calciare dal limite dell’area. Rasoterra a lato di poco.

1′ COMINCIA IL MATCH – L’arbitro Maranesi dà il fischio d’inizio.

12.45 – Squadre che hanno completato le operazioni di riscaldamento. Tra pochi minuti il calcio d’inizio al centro sportivo Vismara.

Milan Primavera Torino: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Moleri; Coubis, Michelis, Obaretin, Kerkez; Mionic, Brambilla, Frigerio; Roback, Nasti, El Hilali. A disp.: Jungdal, Desplanches, Oddi, Pobi, Fili’, Di Gesù, Cretti, Saco, Tolomello, Olzer, Tonin, N’Gbesso. All.: Giunti

TORINO (4-4-2): Sava; Portanova, Todisco, Spina, Kryeziu; Celesia, Lovaglio, Savini, Greco; Vianni, Continella. A disp.: Girelli, Edo, Nagy, Aceto, Foschi, Larotonda, Ciammaglichella, Tesio, Oviszach, Cancello, Favale, La Marca. All.: Coppitelli.

AMMONITI:

ESPULSI:

ARBITRO: Valerio Maranesi

ASSISTENTI: Barone-Rinaldi