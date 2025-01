Milan Primavera, i rossoneri battono il Lecce 2 1: come cambia la classifica

Condividi via email

Milan Primavera: arriva il successo casalingo per i giovani rossoneri. Come cambia la classifica

Alle ore 14:00 è andato in scena il match valido per la ventunesima giornata di Primavera 1, vinto dal Milan per 2-1 contro il Lecce. Decisiva la doppietta messa a segno da Scotti, che ha ribaltato il vantaggio iniziale siglato dai salentini.

Con questo successo i rossoneri si portano a 36 punti in classifica ed occupano il quinto posto che vorrebbe dire qualificazione ai playoff. Alle spalle dell’Inter (37 punti) e davanti alla Juventus (34 punti).