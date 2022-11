Marko Lazetic ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV dopo la vittoria del Milan Primavera contro il Salisburgo. Le sue parole

«Sono molto contento perchè cerco sempre di aiutare la squadra con i miei gol e oggi ho potuto farlo. Passiamo da primi nel girone, ora ci concentriamo sulla prossima gara di campionato. Il Milan per me è il miglior club al mondo. Sono contento di essere qui, faccio un passo alla volta. Spero un giorno di poter giocare in prima squadra.»