Milan Primavera, Giunti sul pari con l’Atletico: «Fatto una gara gagliarda»

Il tecnico del Milan Primavera Federico Giunti ha rilasciato qualche dichiarazione sul pareggio in Youth League contro l’Atletico Madrid

Le parole del tecnico del Milan Primavera Federico Giunti al termine del match di Youth League contro l’Atletico Madrid pareggiato 1-1.

SUL MATCH – «Sono contento per ragazzi perché hanno fatto una partita gagliarda dal punto di vista dell’applicazione, della della volontà e quindi hanno meritato di portare a casa qualcosa. Primo tempo un po’ di sofferenza, l’Atletico ha aspettato i nostri errori e ripartiva, noi quando giochiamo in transizione diventa veramente difficile. Pareggiare all’ultimo momento della prima frazione ci ha dato qualcosa in più sull’autostima. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, la gara era aperta a qualsiasi risultato. Sono soddisfatto, è un’esperienza in più per questi ragazzi. Devono capire che queste gare si giocano al massimo.»

SULLA STAGIONE – «Veniamo da un tour de force importante e numericamente giocano più o meno gli stessi, ma tutto sommato abbiamo fatto delle buone prestazione. Abbiamo un ritardo in campionato, ma siamo fiduciosi di raggiungere i risultati che contano.»