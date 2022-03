Milan Primavera, giallo ammonizione a Bosisio: c’è il ricorso

Milan Primavera, il caso dell’ammonizione al difensore Marco Bosisio. I rossoneri presentano ricorso, il comunicato

Il Milan Primavera vede accolto il ricorso contro l’ammonizione a Marco Bosisio nella scorsa gara contro il Napoli del 4 marzo scorso. Il cartellino giallo viene dunque revocato al difensore per un errore nel referto arbitrale, come sottolineato in comunicato del Giudice Sportivo.

L’ammonizione viene corretta nei confronti di Nsiala Makengo, mentre Bosisio resta in diffida.