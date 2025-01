Milan Primavera, 6 sfide delicate per Guidi a gennaio: calendario decisivo per campionato e Coppa Italia. Le partite dei rossoneri

Da domani riprenderà la stagione anche del Milan Primavera che in questo mese di gennaio dovrà affrontare 6 sfide delicate tra campionato e Coppa Italia.

CALENDARIO MILAN PRIMAVERA – Doppio fronte anche per i rossoneri di Mister Guidi, pronti a rituffarsi in campionato dopo aver chiuso il 2024 al 3° posto. Un calendario particolarmente intenso – previsto anche un turno infrasettimanale – sarà aperto dalla sfida contro la Lazio, la squadra che ha interrotto la corsa allo Scudetto di categoria nel 2023/24. Non solo Primavera 1, però: gennaio sarà anche il mese dell’esordio stagionale in Coppa Italia, in gara secca (casalinga) contro l’insidioso Genoa.

PRIMAVERA 1

18ª giornata, Milan-Lazio , sabato 4 gennaio alle 11.00 (Sportitalia) – PUMA House of Football

, sabato 4 gennaio alle 11.00 (Sportitalia) – PUMA House of Football 19ª giornata, Atalanta-Milan , sabato 11 gennaio alle 13.00 (Sportitalia) – Stadio Carillo Presenti Pigna, Alzano Lombardo (BG)

, sabato 11 gennaio alle 13.00 (Sportitalia) – Stadio Carillo Presenti Pigna, Alzano Lombardo (BG) 20ª giornata, Milan-Fiorentina , domenica 19 gennaio alle 11.00 (Sportitalia) – PUMA House of Football

, domenica 19 gennaio alle 11.00 (Sportitalia) – PUMA House of Football 21ª giornata, Milan-Lecce , mercoledì 22 gennaio alle 14.00 (Sportitalia) – PUMA House of Football

, mercoledì 22 gennaio alle 14.00 (Sportitalia) – PUMA House of Football 22ª giornata, Cremonese-Milan, domenica 26 gennaio alle 11.00 (Sportitalia) – CS Giovanni Arvedi

