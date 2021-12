Milan Primavera, fattore Vismara: seconda vittoria di fila in casa

Il Milan Primavera centra una grande vittoria contro la Spal nel fortino del Vismara. Seconda vittoria di fila dopo quella sulla Juve

Il Milan Primavera sta trovando nelle mura amiche del Centro Sportivo Vismara un alleato fondamentale in questa fase di stagione. Dal rientro dalla sosta per le nazionali infatti, i rossoneri hanno centrato due vittorie contro Juventus e Spal segnando 7 gol ed incassandone 2. La squadra di Giunti è salita così ad 11 punti in campionato, occupando sempre la zona play-out ma accorciando sulle squadra davanti in classifica.

I rossoneri nelle gare casalinghe hanno sempre messo in mostra delle buone prestazioni. Il pareggio contro la capolista Roma e contro l’Atletico Madrid in UEFA Youth League sono risultati comunque prestigiosi, così come gli 8 gol messi a segno nei due turni di Coppa Italia contro Como e Brescia. Guardando l’altro lato della medaglia, c’è chiaramente da migliorare il rendimento in trasferta, dove fin qui è arrivato solo un successo sul campo del Lecce ed un pareggio a Sassuolo.

Federico Giunti ha ritrovato dopo la sosta una squadra desiderosa di lottare e di cambiare i destini di una stagione fin qui sciagurata. Il trio di centrocampo Alesi-Tolomello-Di Gesù offre un buon mix di equilibrio e qualità, mentre in attacco si è finalmente sbloccato Chaka Traorè, ragazzo da cui si aspettano grandi cose. La luce in fondo al tunnel comincia ad intravedersi, ma c’è ancora tanto da pedalare.

Il prossimo impegno domani contro il Liverpool servirà per salutare al meglio l’avventura in UEFA Youth League, ma anche per cercare di consolidare le piccole certezze che poco a poco questa squadra sta prendendo. Dopodichè ci sarà la difficile trasferta di Genova contro la Sampdoria, seguite dalle due gare contro Pescara e Bologna, rispettivamente ultima e penultima del campionato. Il calendario dunque tende la mano ai rossoneri per risalire.