Milan Primavera, ecco Cuenca: focus sul nuovo rossonero

Il Milan Primavera scopre Hugo Cuenca. Il centrocampista classe 2005 è un nuovo acquisto rossonero. Oggi, come raccontato in esclusiva, ha svolto le visite mediche con il club e nel pomeriggio firmerà il contratto a Casa Milan.

Il paraguaiano ha giocato tutta la scorsa stagione con la squadra U18 rossonera, ma non era ancora stato tesserato per via di alcuni problemi con il passaporto. Arriva dal Deportivo Capiatà per 500mila euro + 10% su futura rivendita.