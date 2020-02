Milan, prima Reina adesso Begovic: maledizione Genoa per Donnarumma

Gigio Donnarumma ha saltato la doppia sfida contro il Genoa in questo campionato: prima c’era Reina, adesso tocca a Begovic

E’ maledizione Genoa per Donnarumma in questa Serie A 2019/2020. Il giovane portierone rossonero non affronterà il Grifone nemmeno nel match di ritorno in programma domenica: dopo aver saltato infatti la gara del girone d’andata ad ottobre a causa di alcuni problemi di stomaco, adesso Gigio è nuovamente fermo ai box, questa volta per una distorsione alla caviglia.

Se a Genova a sostituirlo c’era Reina, protagonista tra l’altro di un rigore parato a Schone nei minuti di recupero, questa volta a San Siro tra i pali ci sarà Begovic. L’estremo portiere bosniaco era già subentrato a Donnarumma nell’ultima trasferta di Firenze, ma adesso farà il suo debutto da titolare.