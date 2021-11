Milan Porto: il dato sui gol subiti. Ecco cosa è accaduto

Milan Porto: i rossoneri hanno subito gol dopo soli cinque minuti dall’inizio della partita. Ecco da quanto non accadeva. Il dato

Dopo solo cinque minuti di gioco a San Siro, Luis Diaz ha trovato la rete del vantaggio che ha sbloccato Milan Porto. Il gol subito dai rossoneri, dopo poco tempo, non accadeva dal 1994 in casa.

In quell’occasione, segnò Litmanen dopo soli due minuti di gioco. Quella partita finì 2-0 per l’Ajax, e in quell’occasione si giocava allo Stadio Nereo Rocco di Trieste.