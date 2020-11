Milan, Pobega si mette in mostra nello Spezia: in gol contro il Benevento

Pobega, di proprietà del Milan, sta facendo un buon campionato con il suo Spezia. Per lui è già il secondo gol in campionato

Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999, dopo aver segnato contro la Juventus, ha trovato oggi il suo secondo gol in Serie A contro il Benevento. Pobega, di proprietà del Milan, gioca nello Spezia. Le scorse due stagioni, il 21 enne le ha giocate con Pordenone e Ternana.

In estate la dirigenza del Milan ha pensato di tenere Pobega in rosa, ma poi ha deciso di darlo nuovamente in prestito, questa volta al club ligure. Un possibile rinforzo per il centrocampo del Milan dell’anno prossimo potrebbe essere proprio Pobega.