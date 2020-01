Milan, Piatek non c’è più: Ibra sceglie Leao come partner d’attacco

Le prestazioni di Kris Piatek sono sempre più deludenti: Ibra invece è sembrato trovarsi bene con il giovane Leao

Uno dei problemi più scottanti che Pioli dovrà risolvere in casa Milan è sicuramente quello riguardante la sterilità del reparto offensivo. I rossoneri quest’anno infatti segnano pochissimo (a digiuno addirittura da tre gare consecutive) e fino ad ora non si vedono nemmeno timidi segnali di miglioramento. Questi ultimi potrebbe portarli Zlatan Ibrahimovic, accolto infatti dai tifosi del Diavolo come un vero e proprio salvatore della patria. Lo svedese non avrà certo la bacchetta magica, ma attorno a lui possono costruirsi logiche offensive di un certo spessore.

In tal senso andrà trovata una quadratura ideale e un equilibrio per gli schemi d’attacco dei rossoneri. E’ sempre più a rischio esclusione Piatek, che contro la Sampdoria ha fornito l’ennesima prestazione deludente e anonima (le sirene di mercato su di lui poi sono sempre più forti), mentre sembra in rampa di lancio Rafael Leao. Il giovane attaccante portoghese ha condiviso il campo per una buona parte del secondo tempo con Ibra e ha dato prova di interessanti spunti. L’impressione è quella che Zlatan abbia individuato in lui un elemento di importante talento, da plasmare e consigliare nel corso dei prossimi mesi, così da comporre insieme a lui il definitivo attacco rossonero.