Milan da Scudetto? L’ex attaccante: «Non pensavo fossero così pronti»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Zbigniew Boniek ha parlato di corsa Scudetto in Serie A. Le sue parole.

SCUDETTO – «Come punteggio e continuità sì. Però non sottovaluterei l’Inter e soprattutto la Juventus, ha un ritardo in classifica ma è una corsa di dieci chilometri e siamo al terzo. La Juve ha cambiato tanto, però ha vinto nove scudetti negli ultimi dieci anni: è sempre pericolosa. Vedo abbastanza forte anche l’Inter e sono sorpreso dal Milan: non pensavo fosse così pronto, invece sono stati bravi a inseguire i giovani. Il Napoli è Spalletti: un allenatore serio, tenace, difficile, duro, che chiede disciplina tattica ai suoi giocatori. È un atteggiamento che si vede in campo, poi siamo a fine ottobre: fino a maggio è lunga».