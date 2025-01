Milan Parma, torna in campo dal primo minuto: Conceicao lo schiera!

Condividi via email

Milan Parma, torna in campo dal primo minuto il capitano Davide Calabria: Conceicao lo schiera per sostituire Emerson

A breve inizierà la sfida tra Milan e Parma. Dal primo minuto scenderà in campo Davide Calabria, in sostituzione dell’infortunato Emerson Royal. Il terzino ha disputato un’ottima gara di Champions League contro il Girona questo mercoledì 22 gennaio.

Non convocato, invece, come da vigilia, Kyle Walker che potrebbe raccogliere i primi minuti in rossonero nel derby contro l’Inter del prossimo 2 febbraio.