Milan Parma, retroscena sul doppio cambio Theo-Leao: ecco i motivi delle sostituzioni dei due calciatori

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ritorna a sottolineare il doppio cambio Theo Hernandez-Leao che ha sorpreso San Siro all’intervallo del match Milan Parma.

Secondo il giornale, Conceicao aveva già concordato con l’esterno portoghese che avrebbe giocato solo metà partita per via di una condizione fisica non al meglio. Il terzino francese, invece, è stato sostituito solo per scelta tecnica.