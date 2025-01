Milan Parma, Costacurta ha una certezza: sulla squadra rossonera l’ha detto veramente!

Condividi via email

Milan Parma, Alessandro Costacurta, leggenda rossonera, ha analizzato la vittoria in rimonta dei rossoneri contro i ducali a San Siro

Intervenuto a Sky, Alessandro Costacurta, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan è una squadra composta da individualità che non ha la costanza che è fondamentale per avere continuità di risultati. Una squadra che non ha mai avuto continuità ed è molto difficile cambiare attitudine e mentalità soprattutto quando sono così tanti: questa è una squadra che può battere tutti e che può perdere con tutti».