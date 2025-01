Condividi via email

Milan Parma, Abraham si prepara a festeggiare: traguardo da sogno per l’inglese. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nel prossimo turno di campionato, dovrà affrontare il Parma. I rossoneri, vista l’attuale posizione in classifica, non hanno altra scelta che conquistare i tre punti. Questa sfida, per Tammy Abraham, avrà un sapore speciale.

Il calciatore inglese, domenica alle 12:30 a San Siro, taglierà il traguardo delle 100 presenze in Serie A. L’ex Chelsea è arrivato in Italia al primo anno di Mourinho sulla panchina della Roma.