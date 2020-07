Milan, Paquetá: «Ora sento molta più fiducia nei miei confronti»

Paquetá ha voluto raccontare la sua esperienza al Milan e il periodo no attraversato ultimamente ma che pare essersi lasciato alle spalle

Ecco le parole di Paquetá in un’intervista rilasciata ai microfoni di SkySport sul periodo negativo al Milan ad inizio stagione che sembra ormai giunto al termine.

Fiducia – «Questo sono io, questo è Paquetà. Adesso c’è più fiducia, da parte del mister e dello staff, sono più tranquillo per lavorare bene, sono concentrato in partita, penso a fare il mio massimo. La fiducia è la cosa più importante per un calciatore, in Brasile ne avevo tanta, ora la sto riconquistando e questo fa la differenza»

Lazio-Milan – «Una vittoria speciale, era tanti anni che il Milan non vinceva contro la Lazio per 3-0. Ora dobbiamo continuare così»

Ibrahimovic – «Ha una storia incredibile, con lui possiamo essere più forti»

Ruolo in campo – «Mi trovo bene da trequartista, è la posizione dove posso fare il mio meglio»