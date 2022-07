Milan, Origi si proietta al derby: «Non vedo l’ora di affrontare l’Inter». Le dichiarazioni del nuovo attaccante rossonero

Divock Origi parla così delle emozioni di giocare un derby di Milan. Le parole del nuovo giocatore del Milan in conferenza stampa.

«Nei Derby non c’è una ricetta, bisogna prepararsi bene per ogni partita, a me piacciono quelli speciali. Non vedo l’ora di affrontare l’Inter così come tutte le altre sfide».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI