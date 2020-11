Milan, ora un trittico di partite per continuare a sognare

Le prossime tre partite ci diranno di più sulle potenzialità del Milan. La sfida contro il Napoli potrebbe far volare i rossoneri

Le prossime tre partite ci diranno di più sulle potenzialità e sulle aspirazioni del Milan. La sfida contro il Napoli potrebbe far volare i rossoneri sempre più in alto in classifica o rimettere tutti in gioco. Successivamente i ragazzi di Stefano Pioli saranno chiamati a riscattare una pesante sconfitta in Europa League contro il Lille.

Battendo i francesi la classifica del girone prenderebbe una piega più che positiva per il Milan che metterebbe in cassaforte la qualificazione. Infine, il 29 novembre ci sarà la gara contro la Fiorentina, prima di una serie di gare più agevoli sulla carta.