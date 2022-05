Milan, occhio ai diffidati: ecco i giocatori a rischio squalifica

Il Milan deve dare un occhio ai diffidati per il match contro l’Atalanta. Tre titolarissimi sono a rischio squalifica

Il Milan giocherà al massimo contro l’Atalanta per portare a casa un risultato importante in ottica Scudetto. Stefano Pioli deve fare attenzione però alla lunga lista di diffidati che i rossoneri si portano dietro in vista dell’ultima di campionato, che può essere decisiva, a Sassuolo.

Ad essere a rischio squalifica sono i due difensori centrali Fikayo Tomori e Pierre Kalulu ed anche Rafael Leao, luce della fase offensiva rossonera. Oltre a loro ci sono Alessio Romagnoli e Brahim Diaz.