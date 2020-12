Milan, occasione Depay: può partire a gennaio ad una cifra irrisoria

Se il Milan cerca un vice Ibra ad un prezzo low cost, quella di Memphis Depay è una situazione da tenere sicuramente d’occhio

Il Milan ha davanti a sè l’occasione Depay. Con le precarie condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, la ricerca di un attaccante è diventata una priorità per il mercato di gennaio ed il giocatore del Lione sembra essere il profilo ideale.

Il classe ’94 andrà in scadenza con i francesi a giugno e, come riportata dall’Equipe, il club di Aulas pur di non perderlo a zero è disposto ad accettare un’offerta di almeno 5 milioni di euro.