Milan, N’Dicka si allontana: vuole restare all’Eintracht

Sembrerebbe complicarsi la pista del Milan che porta a Evan N’Dicka. Il difensore dell’Eintrahct vorrebbe restare in Germania

Uno degli obiettivi del Milan per la difesa è Evan N’Dicka. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e per questo rappresenta una buona occasione di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il calciatore francese non vorrebbe però lasciare il club tedesco in questa sessione di mercato.