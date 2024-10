Milan Napoli, tornerà tra i titolari a San Siro! Al posto di Reijnders, Fonseca opterà per questa coppia a centrocampo

Milan Napoli, Ruben Loftus Cheek tornerà tra i titolari a San Siro! Al posto di Reijnders, Fonseca opterà per questa coppia a centrocampo

Questa sera alle 20.45 in Milan Napoli ci sarà molto probabilmente il ritorno dal primo minuto in Serie A di Ruben Loftus Cheek. L’inglese non gioca titolare in campionato da Milan-Venezia, terminata con il risultato di 4-0.

Vista la squalifica di Reijnders, Paulo Fonseca ha dovuto decidere tra l’ex Chelsea e Musah. La scelta dovrebbe ricadere proprio su Loftus vista la sua fisicità in mezzo al campo che potrà competere con la robustezza di Anguissa e McTominay.