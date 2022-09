Milan Napoli: cosa ha in mente Pioli per sostituire Leao? Theo alzato la soluzione più suggestiva

C’è la Dinamo Zagabria in mezzo e per quella partita Leao ci sarà, ma l’occhio lungo di Pioli lo porta inevitabilmente alle prime riflessioni su come sostituire il portoghese squalificato nel big match col Napoli.

Molto dipenderà, spiega il Corriere della Sera, dalla disponibilità di Origi e Rebic. Se uno dei due ci sarà andranno in maniera naturale ad occupare la casella di Rafa. Diversamente Pioli studia diversi piani: spostare Krunic o Diaz, oppure alzare Hernandez, che sarebbe la scelta più suggestiva.