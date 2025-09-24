Milan Napoli, Landucci lancia la sfida in diretta: le parole del vice di Allegri non sono state banali. Le ultimissime notizie

Dopo il convincente 3-0 contro il Lecce che ha sigillato il passaggio del turno in Coppa Italia, le attenzioni del Milan si spostano immediatamente sul big match contro il Napoli. A parlare del prossimo impegno è stato Marco Landucci, collaboratore di Allegri, ai microfoni di Mediaset. Le sue dichiarazioni riflettono la consapevolezza e la calma tipiche di un grande club, ma anche la carica giusta per affrontare una sfida così importante.

Landucci ha definito la partita contro il Napoli come “una bella sfida” e “una grande partita”, sottolineando la forza dei partenopei, che a suo dire si sono ulteriormente rafforzati in questa stagione. Un match che, secondo il vice-allenatore rossonero, è di quelli che tutti i giocatori ambiscono a giocare, una vetrina per dimostrare il proprio valore.

Il segreto per affrontare un impegno del genere, secondo Landucci, è l’umiltà. Nonostante la vittoria netta in Coppa Italia, il Milan dovrà preparare la sfida di domani con la massima serietà, senza sottovalutare l’avversario. Il passaggio del turno in Coppa Italia, con un rotondo 3-0, ha dato morale e fiducia, ma la testa deve essere subito proiettata alla prossima sfida di campionato.

Nonostante l’importanza della partita, Landucci ha mantenuto un approccio misurato, invitando a non fare drammi o a esaltarsi troppo, in quanto siamo solo alla quinta giornata. La stagione è ancora lunga e c’è bisogno di mantenere la calma. Questa filosofia, che rispecchia in pieno la mentalità di Allegri, è fondamentale per affrontare un campionato competitivo come la Serie A e per gestire la pressione che un club come il Milan inevitabilmente subisce. L’obiettivo, per ora, è quello di prepararsi al meglio e scendere in campo per offrire una prestazione di alto livello, indipendentemente dal risultato finale.