Milan Napoli: non ci si ferma adesso. La sfida

Milan Napoli: non ci si ferma adesso. I rossoneri devono ritrovare la lucidità smarrita, mentre agli azzurri servono punti. La sfida

«Divieto di sosta». Questo è lo slogan principale , dato dalla Gazzetta dello Sport, per Milan Napoli di questa sera a San Siro. Pioli e Spalletti sanno che non hanno più bonus da giocarsi se vogliono restare in scia con l’Inter.

Il Milan per accorciare sui nerazzurri ma il Napoli cerca l’aggancio ai rossoneri. Squadre in emergenza dopo aver dominato l’inizio del torneo, però a San Siro è duello da scudetto. Davanti Ibrahimovic e Mertens, due leggende dei rispettivi club. Da questa sfida di capiranno i cammini delle due squadre.