Milan Napoli, Fonseca: «Possono vincere lo Scudetto, noi...»

Milan Napoli, le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sugli avversari. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Napoli, Fonseca ha parlato così di della squadra avversaria:

NAPOLI – «Il Napoli è una squadra fortissima come dimostra la classifica. Ha un allenatore motivatissimo, arriva da primo in classifica per affrontarci. Ma siamo molto motivati anche noi, loro hanno vinto bene le partite che hanno vinto ma siamo carichi. In questo momento il Napoli è al primo posto: è una delle squadre che può vincere lo Scudetto».

