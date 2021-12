Milan Napoli: 10/11 sembrano fatti. Resta un solo dubbio a Pioli

Milan Napoli: per via delle assenze, Pioli deve effettuare delle scelte obbligate. Il tecnico rossonero ha un solo dubbio che lo assilla

Si avvicina Milan Napoli, con i rossoneri che sembrano sapere già come scendere in campo. Davanti a Maignan, Kalulu sarà a destra (Florenzi è sfavorito), coppia centrale ovviamente obbligata Romagnoli – Tomori mentre Theo a sinistra. In mediana Tonali e Kessié.

L’unico vero dubbio riguarda la trequarti: Messias e Saelemaekers certi di un posto sugli esterni, ma il ballottaggio serrato è tra Krunic e Diaz. Vedremo che cosa deciderà il tecnico alla fine della rifinitura odierna mattutina.