Milan, media punti da record nel 2020: solo in un precedente si è fatto meglio

Il Milan ha conservato in questo 2020 una media punti da record: solamente nel 2004 i rossoneri hanno fatto meglio

Il 2020 è stato un anno di grande riscatto per il Milan, durante il quale gli uomini di Pioli hanno viaggiato (in particolar modo al rientro dopo il lockdown) a una velocità insostenibile per la maggior parte delle concorrenti.

I rossoneri hanno infatti registrato una media di 2.26 punti a partita in Serie A nel 2020, la seconda più alta nell’era dei tre punti a vittoria per il Diavolo in un singolo anno solare dopo il 2004 (2.35).