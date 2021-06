Milan: Maldini pronto ad intavolare una trattativa con il Marsiglia

Il Milan insegue la pista Boubacar Kamara, centrocampista e difensore dell’Olympique Marsiglia. Le ultime sulla possibile operazione

Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo e starebbe monitorando con grande interesse Boubacar Kamara dell’Olympique Marsiglia.

Il classe ’99 potrebbe essere utilizzato sia come centrocampista che come difensore centrale proprio per le sue attitudini difensive. Il club francese lo valuterebbe non meno di 25 milioni di euro. Come riferisce il Corriere dello Sport l’operazione potrebbe concretizzarsi con un prestito con diritto di riscatto.