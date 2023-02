Milan, Maignan e Tatarusanu: le differenze in numeri tra i due. Alla squadra rossonera manca la leadership del francese e non solo

Metà stagione out per Mike Maignan, causa un doppio infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi. Nella metà in cui ha giocato, il rossonero ha subito 8 gol in 630 minuti, uno ogni 79 minuti

Tatarusanu, complice anche il momento di crisi del Milan, ha subito 22 gol in 1440 minuti, uno ogni 65 minuti. Una differenza in numeri e in leadership, è quello che scrive La Gazzetta dello Sport.