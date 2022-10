Milan, Maignan recuperato: si attende l’ok dei medici

Mike Maignan può tornare a disposizione del Milan. Il portiere è clinicamente guarito, atteso solo l’ok dei medici

Mike Maignan è vicino al ritorno in campo. Il portiere, fuori dal 24 settembre per un problema al polpaccio, è clinicamente guarito. Come riportato da Tuttosport, si attende solo l’ok dei medici per il suo rientro a disposizione.

Non dovrebbe esserci per il match di questa domenica al Bentegodi, più probabile un suo ritorno tra i pali per Milan-Monza.