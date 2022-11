Milan, Maignan punta la Salernitana: le ultime sul suo rientro

Mike Maignan conta i giorni per il suo rientro in campo con il Milan. Le ultime sul recupero del portiere francese

Il Milan potrà presto contare su Mike Maignan. Il francese, come riporta il Corriere dello Sport, ha avuto due infortuni che lo hanno costretto ai box per ben 12 partite. Troppe per una squadra che ha nel suo leader tra i pali un punto fermo in entrambe le fasi. Il portiere ex Lille infatti dà grande sicurezza al reparto ed è fondamentale nelle sue abilità palla al piede in impostazione.

La data cerchiata in rosso è quella del 4 gennaio, prima gara della squadra di Pioli nel 2023 contro la Salernitana. A dicembre verranno effettuati esami approfonditi che daranno un quadro più completo sul suo rientro, ma Maignan vuole esserci il prima possibile e si allena ogni giorno per farsi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti.