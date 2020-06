Milan: l’ultimo messaggio social di Zlatan Ibrahimovic

Il centravanti svedese ha mandato l’ennesimo messaggio tramite il suo profilo ufficiale Instagram, dimostrandosi quantomai carico

E’ caldo ma non ha caldo Zlatan Ibrahimovic; si può sintetizzare così il messaggio contenuto nell’ultimo post su Instagram del centravanti svedese del Milan.

Ibrahimovic non vede l’ora di tornare in campo a Ferrara contro la Spal e oggi ha lanciato uno dei suoi classici moniti con un post che recita: «Man’s not hot», a lasciare intendere che lui non patisce il caldo, anzi…