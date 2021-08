Milan: Luan Capanni di nuovo in rete con la Viterbese

Milan: Luan Capanni è andato nuovamente in rete con la Viterbese. E’ il secondo centro dopo quello che ha regalato ai suoi il turno in Coppa

Dopo la rete che ha regalato ai suoi il passaggio del turno in Coppa Italia, Luan Capanni l’ha fatto ancora: il talento brasiliano del Milan, attualmente in prestito alla Viterbese, ha trovato nuovamente la via del gol, firmando il pareggio in extremis contro la Fermana (dopo aver colpito un palo poco prima).

L’attaccante, questa volta, è partito in solitaria per poi concludere con il sinistro alle spalle dell’estremo difensore. Gli occhi degli addetti ai lavori sono già ben aperti, sia italiani che esteri, perchè ciò che è certo è che Capanni farà presto parlare di sè.