Milan Liverpool, Fonseca CAMBIA due DIFENSORI rispetto al Venezia: le NOVITA’ di formazione per la partita di Champions League

Milan e Liverpool stanno per scendere in campo per fare il loro debutto nella nuova Champions League e Fonseca, rispetto alla partita vinta contro il Venezia per 4-0, ha proposto due novità per la difesa.

Al posto di Gabbia e Emerson Royal, titolari sabato scorso, giocano infatti Calabria sulla fascia destra e Tomori in mezzo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN LIVERPOOL