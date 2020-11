Milan-Lille, L’Equipe titola: «Rossoneri Zlatanizzati»

Non è passata inosservata Milan-Lille neanche in Francia, dove l’Equipe ha dedicato la prima pagina ai ragazzi di Galtier

Se in casa rossonera ci si interroga sul perchè di una sconfitta così clamorosa, in Francia Milan-Lille è motivo di orgoglio nazionale. La prestazione della squadra di Galtier non è passata inosservata tra i media, i quali stanno in queste ore celebrando la grande vittoria dei “Mastini”.

In particolare l’Equipe, che titola: «Il Lille Zlatanizza il Milan». «Grazie ad un incredibile Yusuf Yazici, autore di una tripletta – continua il giornale francese – gli ospiti riportano una storica vittoria di fronte al Milan di Zlatan Ibrahimovic e risollevano l’onore del calcio francese.»