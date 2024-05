Milan Lille: nuovo asse di mercato in vista! Il precedente Leao-Maignan fa sperare bene. Da Tiago Santos a David, tutti I NOMI sulla lista di Fonseca

Fonseca è vicino a diventare il prossimo allenatore del Milan. Potrebbe portare con sé dal Lille diversi pupilli, sfruttando un asse di mercato che ha fatto le fortune dei rossoneri

Asse con il Lille. Il Milan del futuro guarda ancora in Francia e dalla panchina al campo, potrebbero arrivare possibili colpi proprio del club francese, il cui asse di mercato, nel recente passato, ha fatto le fortune dei rossoneri.

È noto infatti come proprio dal Lille nell’estate del 2019 e poi in quella del 2021 siano arrivati rispettivamente Leao e Maignan, due protagonisti assoluti del 19°scudetto del Milan. Ora dalla stessa squadra potrebbe arrivare il nuovo allenatore – Fonseca – ma non solo. Il club rossonero sembra aver puntato sull’ex Roma per il dopo Pioli e proprio lui potrebbe portare con sé alcuni sui pupilli allenati in Francia.

Il primo della lista potrebbe essere David, che un po’ come successe quando toccò a Maignan prendere il posto di Donnarumma, tra i pali e nel cuore del popolo rossonero, potrebbe riempire la voragine al centro dell’attacco del Milan lasciata dalla partenza di Giroud. Il canadese ha segnato 52 gol e 12 assist nelle ultime 2 stagioni con l’allenatore portoghese. La scadenza di contratto a giugno 2025, lo rende appetibile e anche più economico di altri centravanti.

Ancor più ghiotta invece l’occasione di mercato legata a Yazici, che i tifosi rossoneri ricorderanno per la tripletta in Europa League a San Siro nel novembre del 2020. Fonseca lo ha rilanciato, trasformandolo progressivamente in un punto di riferimento del suo attacco, complementare proprio a David. Quest’estate si libererà a zero e chissà che il suo futuro non possa essere proprio a Milano e giocare il derby contro il connazionale Calhanoglu.

Ultimo della lista, ma non per importanza, Tiago Santos. Terzino che rispecchia l’identikit perfetto cercato dal calciomercato Milan che in rossonero ritroverebbe il connazionale Leao, di cui ha percorso le orme allo Sporting.

Insomma Milan e Lille potrebbero fare nuovi affari, i tifosi del Milan si augurano che siano altrettanto prolifici.