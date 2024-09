Milan Lecce, per Zufferli sarà un ESORDIO!

Milan Lecce, ci sarà un esordio ma non tra i 22 giocatori in campo: Zufferli, direttore della gara, arbitrerà il Milan per la prima volta

Milan-Lecce sarà anche l’esordio di Luca Zufferli. L’arbitro dirigerà per la prima volta una gara dei rossoneri e lo farà nella splendida cornice di San Siro. Il fischietto friulano ha diretto 82 gare in Serie C, prima essere promosso nella CAN A-B nel luglio 2021.

Esordio in Serie A avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione di Bologna – Monza. Accanto a lui ci saranno i due assistenti Raspollini e Scarpa, il quarto ufficiale Feliciani e il duo Di Bello – Mazzoleni al VAR.