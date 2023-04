Milan Lecce 2-0: Leao firma la vittoria a San Siro

Il Milan ospita il Lecce nella 31esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan affronta il Lecce a San Siro, reduce dalla qualificazione in semifinale di Champions League contro il Napoli ma anche dal deludente pareggio in campionato contro il Bologna. Leao illumina San Siro e trascina i rossoneri alla vittoria dopo più di un mese in campionato tra le mura amiche

Milan Lecce 2-0: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

5′ Il Milan prova a fare la partita, sin qui possesso sterile

10′ Il Lecce lascia l’iniziativa al Milan che non riesce tuttavia a trovare la giocata vincente

15′ Calcio di rigore per il Milan – Baschirotto stende Theo Hernandez in area di rigore

16′ Chiffi richiaramato al Var annulla la decisione, non c’è stato nessun contatto falloso, il giocatore del Lecce ha preso prima la palla

20′ Palo del Lecce – cross dalla destra d’attacco, Kurnic liscia l’intervento quasi ne approfitta Banda che a botta sicura calcia ma colpisce il palo

25′ Ritmi bassi con il Milan che prova a munovere la difesa del Lecce con il possesso, gli ospiti chiudono e puntano sulle ripartenze

32′ Partita spezzettata dai falli – il gioco del Milan sembra lento e prevedibile difficile trovare soluzioni così

40′ GOL DI LEAO – schema da calcio d’angolo con Tonali e Messias che scambiano, il numero 8 crossa sul secondo palo per il portoghese che di testa sblocca il match

45′ Prova a reagire il Lecce

45+3′ Lecce molto falloso la partita si sta incattivendo

45+3′ Finisce il primo tempo

46′ Inzia il secondo tempo

51′ Rirmi di gioco più alti con il Lecce che prova a cercare il pari e il Milan a colpire in contropiede

60′ Prova a gestire il Milan con il possesso e verticalizzazioni appena possibili per far male al Lecce

65′ Ritmi che restano bassi con il Milan che prova ogni tanto qualche fiammata a caccia del raddoppio

69′ Tiro Diaz – azione di Rebic che verticalizza per lo spagnolo che controlla e calcia, tiro poco potente, para Falcone

72′ Occasione Leao – recupera palla Rebic che serve Leao, il portoghese dribbla e vince un rimpallo ritrovandosi in area davanti a Falcone, seppur in posizione defilata. Prova lo scavetto peccando di superficialità. Tiro fuori

75′ GOL LEAO – il portoghese si mette in proprio in un’azione di contropiede arriva fino in fondo e con una conclusione in diagonale batte Falcone

80′ Diversi cambi tra i rossoneri con Leao e Diaz fuori al posto di De Ketelaere e Origi ma Milan che controlla il gioco e prova a far male in contopiede

85′ Il Milan vincino al tris con qualche occasione all’interno dell’area ma manca il guizzo decisivo

90′ Il Milan controlla il rusultato, ritmi bassi

90’+4′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: Leao – PAGELLE

Milan Lecce 2-0: risultato e tabellino

Reti: 40′ 75′ Leao;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw (59′ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez; Tonali (59′ Bennacer), Krunic; Messias (59′ Saelemaekers), Brahim Diaz (78′ De Ketelaere), Leao (78′ Origi); Rebic . All. Pioli. A disp. Mirante, Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Vranckx, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Origi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (78′ Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Banda (78′ Maleh), Ceesay (65’Voelkerling) , Di Francesco (65′ Stefezza). All. Baroni. A disp. Bleve, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Cassandro, Pezzella

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 27′ Thiaw;