Milan Lecce, Theo Hernandez nel SEGNO di Maldini! QUEL ricordo è ormai SVANITO

Milan-Lecce, Theo Hernandez da record: eguaglia Paolo Maldini e cancella la prova deludente di Parma alla seconda giornata

Theo Hernandez è stato uno dei migliori in campo nella gara di oggi tra Milan e Lecce. La rete del 2-0 momentaneo ha permesso all’ex Real Madrid di eguagliare Paolo Maldini come numero di gol in maglia rossonera (29). La versione sfocata di Parma è ormai un lontano ricordo.

PAROLE – «Raggiunge Maldini in vetta alla classifica dei difensori-bomber rossoneri. Aggiunge un assist e attacca come nei giorni d’oro: il Theo spento di Parma è un ricordo».