Il ritorno dell’EX: Milan Lecce sarà ANCHE la sua partita! I numeri in maglia ROSSONERA e quello Scudetto vinto

Milan Lecce, la sfida di sta sera sarà anche il ritorno a San Siro di Rebic: l’attaccante fu tra i protagonisti dello Scudetto

Per Milan-Lecce ci sarà il ritorno a San Siro di Ante Rebic. Il croato è tornato in Italia nella sessione di mercato estiva, accettando la proposta del club pugliese. Per lui fin qui quattro partite giocate, considerando anche quella in Coppa contro il Sassuolo.

Rebic è stato tra le pedine protagoniste dello Scudetto della stagione 2021/22. 24 presenze in campionato caratterizzate da due reti e due assist messi a segno. Un’annata influenzata dai diversi problemi fisici accusati dall’attaccante.