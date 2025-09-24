Milan Lecce, Landucci critico nel post partita: le dichiarazioni del tecnico in seconda di Allegri non sono passate inosservate. Le ultimissime

Nonostante la netta vittoria per 3-0 contro il Lecce, la partita di Coppa Italia ha mostrato, secondo l’opinione di Marco Landucci, che il Milan ha ancora margini di miglioramento. Il vice di Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post-partita, ha analizzato la prestazione della squadra rossonera, evidenziando una crescita graduale ma costante.

Landucci ha sottolineato che l’inizio della partita è stato sottotono, con una manovra troppo lenta che non ha permesso al Milan di prendere subito il controllo del gioco. “Secondo me siamo partiti un po’ piano, nel primo tempo dovevamo velocizzare un po’ il gioco”, ha dichiarato il vice-allenatore, riconoscendo che la squadra ha faticato a trovare i giusti ritmi. La svolta è arrivata nella ripresa, anche grazie all’inferiorità numerica del Lecce che ha agevolato il compito dei rossoneri. La squadra ha alzato il livello di intensità, trovando i varchi giusti per colpire e assicurarsi il passaggio del turno.

La vittoria per 3-0 ha confermato la solidità difensiva del Milan e la sua efficacia in attacco, ma è chiaro che lo staff tecnico, guidato da Allegri, non si accontenta e cerca la perfezione in ogni dettaglio. Il cammino in Coppa Italia è un obiettivo importante per il club, che vuole aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca e dare una gioia ai suoi tifosi. Le parole di Landucci sono un monito per i giocatori, un invito a non abbassare la guardia e a lavorare con costanza per migliorare ogni aspetto del gioco, dal ritmo alla finalizzazione. Il Milan è in crescita, ma l’obiettivo è diventare inarrestabile. La vittoria contro il Lecce è un passo in avanti, un segnale che il lavoro della società e dello staff tecnico, con Tare che ha costruito la rosa a disposizione di Allegri, sta dando i suoi frutti.