Milan, Leao al Real Madrid a gennaio? La risposta del club spagnolo. Proposta che è arrivata a Madrid, ma rispedita al mittente

Rinnovo o cessione per Rafael Leao? Il club rossonero usa tutte le carte in tavolo per tenere con sè il giocatore portoghese, che chiede cifre alte per la dirigenza.

In particolare, il numero 17 del Milan è stato proposto al Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti, però, ha dato un forte segnale: non ci saranno acquisti importanti a gennaio, come riporta Marca.