Milan Lazio Primavera 0-0, pari con poche emozioni: il resoconto del match. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Pareggio per il Milan Primavera. La squadra allenata da Guidi ha affrontato la Lazio, ottava in classifica. Partita con poche emozioni, conclusasi 0-0.

Nel primo tempo due ottimi interventi di Longoni, che ha salvaguardato alla grande la porta rossonera. Per il Milan solo una punizione di Bonomi deviata dal portiere in angolo. La seconda frazione di gioco è priva di emozioni, almeno fino all’84’ quando Eletu su punizione è andato ad un passo dal portare i rossoneri in vantaggio: salvataggio di Renzetti.

Queste le formazioni:

MILAN (4-3-3): Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Hodzic, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman.. A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Lontani, Tezzele, Perina, Tartaglia. Allenatore: Federico Guidi.

LAZIO (4-4-2): Renzetti, Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta, Di Tommaso, Serra, Sulejmani, Pinelli, Zazza, Milani. A disposizione: Bosi, Dordon R, D’Agostini, Munoz, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Battisti, Karsenty. Allenatore: Sergio Pirozzi.