Milan Lazio: Messias vuole esserci, il punto sulle sue condizioni

Junior Messias, ultimo acquisto del mercato estivo del Milan, continua il suo lavoro personalizzato, contro la Lazio vuole esserci

Vuole essrci. Ieri Junior Messias, ultimo acquisto del mercato estivo del Milan, ha svolto lavoro personalizzato sui campi di Milanello.

Come riporta il Corriere dello Sport, forse però non è ancora il momento dell’esordio per il brasiliano, il quale spera comunque di fare progressi entro domenica, giorno in cui i rossoneri ospiteranno alle 18:00 a San Siro la Lazio di Sarri. Tutto è ancora possibile intanto l’esterno rossonero continua ad allenarsi.