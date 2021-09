Milan Lazio: i rossoneri presentano l’esposto, le parole di Gazidis

Milan Lazio: secondo quanto riferisce l’agenzia ANSA, i rossoneri hanno presentato un esposto alla FIGC per i cori razzisti

Il Milan ha presentato ufficialmente un esposto alla FIGC in merito ai cori di stampo razziale verso Bakayoko. Inoltre, l’AD Ivan Gazidis ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’atto:«E’ un nostro impegno morale denunciare ogni forma di discriminazione che coinvolga il nostro club, non possiamo e non dobbiamo ignorare».