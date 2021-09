Milan Lazio 2-0: ecco i numeri del match di San Siro

Milan Lazio 2-0: i rossoneri volano al comando della classifica insieme a Roma e Napoli. Ecco tutti i numeri del match di San Siro

Un successo netto e convincente, arrivato nel primo vero big match stagionale. Il Milan non sbaglia, e lancia un chiaro segnale alle rivali: la squadra di Pioli ha mostrato solidità, lucidità e qualità da top team. 2-0 il finale, su una Lazio che ha faticato a prendere le contromisure alle geometrie rossonere. Ma torniamo ai 90′ di San Siro, da rivivere attraverso queste 7 curiosità:

1- Dall’inizio dello scorso maggio il Milan ha mantenuto sette volte la porta inviolata, più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei.

2- Il Milan ha vinto le prime tre partite in campionato per due stagioni di fila per la prima volta in Serie A.

3- 13 tiri per il Milan nel primo tempo: i rossoneri non ne facevano così tanti in un primo tempo di Serie A da dicembre 2020 contro il Parma.

4- Nonostante il Milan abbia effettuato 13 tiri nel primo tempo e la Lazio solo due, entrambe le squadre hanno collezionato due conclusioni nello specchio.

5- Per la prima volta nella sua carriera Ante Rebic ha fornito due assist in una partita di Serie A.

6- Rafael Leao, a bersaglio anche nella precedente sfida di campionato contro il Cagliari, non aveva mai segnato per due gare da titolare di fila in Serie A.

7- Zlatan Ibrahimovic è tornato a segnare in Serie A 175 giorni dopo il suo precedente gol (21 marzo vs Fiorentina).